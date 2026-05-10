Barcelona vs Real Madrid: Inteligencia artificial predice al ganador del Clásico Español

Barcelona y Real Madrid disputarán el Clásico Español este domingo 10 de mayo. Los Culés tendrán la posibilidad de sentenciar LaLiga, mientras que los Merengues podrían extender la pelea por el título si se quedan con los tres puntos.

La escuadra azulgrana, que lidera la clasificación con 88 puntos, registra cinco victorias consecutivas en LaLiga, lo que demuestra que pasa por un gran momento de forma.

Real Madrid, por su parte, es segundo con 77 unidades. Los Merengues, que pasaron una semana de terror por el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, solo han podido ganar dos de sus últimos cinco encuentros.

Pese al estado de forma de ambos equipos, el Clásico es punto y aparte, así que le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es su pronóstico para este juegazo.

Barcelona vs Real Madrid: ¿Quién ganará el Clásico Español, según la IA?

ChatGPT, por ejemplo, señaló que Barcelona es “ligero favorito”, por lo que pronosticó una victoria por 2-1 del combinado azulgrana ante su gente, ya que el partido será en el Camp Nou.

Por su parte, la inteligencia artificial Gemini cree que habrá igualada en la próxima edición del Clásico: “Todo apunta a un partido muy cerrado. Me inclino por un empate 1-1 o un 2-2. El Barcelona priorizará no perder para mantener su ventaja en el liderato de LaLiga, mientras que el Real Madrid arriesgará más en la segunda mitad”.

Horario del Barcelona vs Real Madrid | Clásico Español

El Barcelona vs Real Madrid, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga 25/26, se disputará este domingo 10 de mayo; el silbatazo inicial será a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Lo más destacado de este partido lo podrás encontrar en FOX Sports, así que no te despegues de las redes sociales ni de la página web.

Con información de FoxSports