Pierde el control de su camaro y choca contra cerro en la Teófilo Borunda

Un conductor perdió el control de su vehículo y termino chocando dejando a su paso cuantiosos daños materiales.

Se trata de un vehículo deportivo Camaro color rojo, el cual circulaba sobre la Teófilo Borunda en el sentido de este a oeste cuando pierde el contro y se impacta contra un cerro de piedra, justamente pasando la escuela American School.

Los daños se presentaron en la parte trasera del vehículo, ya que trato de esquivar en un momento, se presentan cuantiosos daños materiales, paramédicos de la Cruz Roja atienden al conductor quien dijo tener depresión tras el rompimiento de una relación, lo revisan por golpes leves.

Elementos de vialidad se hacen cargo de recabar información para elaborar el croquis correspondiente y deslindar responsabilidad.