Trump libera a un estafador de la cárcel por segunda vez

En 2021, una estafadora convicta llamada Adriana Camberos fue liberada de prisión cuando el presidente Trump conmutó su sentencia.

En lugar de aprovechar esa segunda oportunidad, según la fiscalía, la Sra. Camberos volvió a delinquir . Ella y su hermano fueron condenados en 2024 por un fraude no relacionado.

Esta semana, el Sr. Trump indultó a ambos hermanos, lo que marca la segunda vez que el Sr. Trump abre las puertas de la prisión para la Sra. Camberos.

Sus indultos estuvieron entre un puñado de concesiones de clemencia emitidas discretamente por Trump el jueves y el viernes.

Información The New York times