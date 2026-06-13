Policía Municipal recupera objetos robados y detiene a dos hombres tras seguimiento de investigación

Derivado de trabajos de investigación y seguimiento realizados por elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fueron recuperadas dos cámaras fotográficas reportadas como robadas y se aseguró a dos hombres relacionados con los hechos.

La intervención se realizó luego de que la víctima de un robo al interior de vehículo, ocurrido el pasado 11 de junio, informó a los agentes que los objetos sustraídos estaban siendo ofertados a través de la plataforma Marketplace.

Con esta información, policías municipales establecieron contacto con el supuesto vendedor mediante redes sociales y dieron seguimiento al caso hasta ubicar el lugar donde se encontraban los artículos.

Como resultado, fueron asegurados Brandon I. M. G., de 25 años de edad, y Francisco Joel. J. C., de 20 años, quienes se encontraban en posesión de dos cámaras fotográficas que coincidían con las reportadas como robadas por la víctima.

Los hombres fueron trasladados a la Comandancia Zona Sur, mientras que ante el Ministerio Público fue notificado el caso para el seguimiento legal correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.