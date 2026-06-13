Reportera mexicana es abrazada por atrás por un aficionado mientas grababa un video cerca del Estadio Azteca: lo llama “acosador”

Un video de redes sociales se volvió viral al mostrar cuando una reportera graba un video en calles cercanas al Estadio Azteca, tras el triunfo de México ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, y de pronto es abrazada por un aficionado con una playera negra de la selección local.

Luego de que se difundió el video en redes sociales, la comunicadora Montserrat Gómez lo compartió en su cuenta de Instagram para fijar su postura ante el hecho que consideró una falta de respeto y pidió identificar al “acosador”.

“Me encontraba grabando un reporte de cómo le fue a México en su debut en esta gran fiesta del fútbol y llegó este pseudo aficionado, creyendo que podía tocarme sin mi consentimiento (ustedes lo pueden ver en el video y las fotos) para él simplemente fue un acto “gracioso”, pero para mí fue una falta de respeto como profesional y sobretodo como mujer.

“No es posible que en pleno 2026, esto siga sucediendo. Afortunadamente, tengo su cara claramente capturada en video y aquí lo dejo porque si lo conocen quiero que sepan que es un acosador”, indicó Gómez.

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El hombre que portaba la playera negra de la Selección Mexicana de Futbol llevaba un vaso en la mano izquierda y se acercó a la reportera para abrazarla con la derecha, mientras grita: “¡Ganamos!”. Luego se retira.

La reportera grabó otro reporte, según se observa en su cuenta de Instagram y continuó con su labor.