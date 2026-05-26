Trump eleva tope anual de refugiados; acogerá a 10 mil sudafricanos blancos más

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó de 7 mil 500 a 17 mil 500 el tope anual de refugiados en el país para poder acoger a hasta 10 mil sudafricanos blancos adicionales, según una decisión publicada el martes en el diario oficial, el Federal Register.

En 2025, la administración Trump redujo a 7 mil 500 el número máximo de refugiados admitidos en Estados Unidos, frente a los 125 mil del año anterior. Entonces argumentó que quería dar prioridad a la minoría blanca de Sudáfrica.

Las 4 mil 499 personas admitidas en Estados Unidos como refugiadas desde el comienzo del año fiscal (que inició el 1 de octubre) son sudafricanas, con la excepción de tres afganos, según la tabla del Departamento de Estado estadunidense que las registra hasta el 31 de marzo.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades sudafricanas de “persecución” de los afrikáneres, descendientes de los colonos europeos del país. Además le reprocha a Pretoria su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por “genocidio” contra Israel por la guerra en Gaza.

En una decisión fechada el 21 de mayo y publicada el martes, Trump invoca una “situación de emergencia”, provocada según él por “un reciente aumento de la incitación a la violencia de carácter racial” por parte del gobierno y partidos políticos sudafricanos.

En consecuencia, ordena que el tope de 7 mil 500 refugiados al año se aumente en 10 mil, y precisa que “las admisiones adicionales deberán otorgarse a afrikáneres de Sudáfrica”.

El gobierno de Trump impuso aranceles de 30 por ciento a los productos sudafricanos alcanzados por sus medidas aduaneras, los más elevados entre los países del África subsahariana, y boicoteó en noviembre la cumbre del G20 en Johannesburgo.