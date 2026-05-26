“Esto es una persecución política pura y dura; a sus compañeros se les encubre, al opositor se le persigue”: Maru

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) citara por segunda ocasión a comparecer en calidad de imputada a la gobernadora Maru Campos, ahora por una denuncia interpuesta por el senador morenista Javier, el cual la acusa de privación ilegal de la libertad, la jefa del Ejecutivo chihuahuense afirmó que este nuevo embate de la FGR se trata de una “persecución política pura y dura”.

A través de un video y después de confirmar dicho citatorio, Maru Campos señaló:

“Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados; estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura. Y lo es por una razón muy sencilla: a mí se me persigue por todo y por nada. A otros, que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz”.

Y continuó: “al opositor se le persigue. Al compañero se le protege. Ese es el doble rasero. Yo respeto las instituciones. Voy a enfrentar todos los procesos que quieran. Voy a dar la cara. No me escondo ni me esconderé. Nunca lo he hecho. Y aunque pretendan paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados”.

“Sin embargo, no puedo ni debo callar. Tengo el derecho y el deber de decir lo que veo: un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a quien piensa distinto. No le tengo miedo a la verdad. Le tengo respeto a la ley. Voy a usar la ley, toda la ley, para defender a Chihuahua y defenderme a mí. A los chihuahuenses les digo una sola cosa: su gobernadora no se va a doblar. Y seguiré trabajando con toda mi fuerza por las familias de todo Chihuahua. Les mando un fuerte abrazo”, concluyó la Gobernadora.