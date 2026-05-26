Detiene Célula BOI a cuatro adolescentes por halconeo y delitos contra la salud en Allende

Les aseguraron equipo de comunicación y mariguana

Como resultado de la estrategia de seguridad implementada en la región sur de la entidad para inhibir la comisión de delitos, las Bases de Operación Interinstitucional desplegadas en el municipio de Allende, detuvieron en flagrancia a cuatro menores de edad, por posesión simple de narcóticos y delitos contra la seguridad de la comunidad, conocido como “halconeo”.

La acción tuvo lugar este martes 26 de mayo, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, realizaban recorridos de seguridad en las localidades de Estación Adela, Talamantes y en la cabecera municipal de Allende.

Fue en este último lugar, en donde las autoridades detuvieron a quienes se identificaron como:

Menor de Iniciales L.I.C.S., de 17 años de edad.

Menor de iniciales A.Y.P.C., de 13 años de edad.

Menor de iniciales L.O.C.B., de 16 años de edad.

Menor de iniciales J.A.R.M., de 15 años de edad.

A quienes les aseguraron cuatro envoltorios de plástico con diversas porciones de mariguana; tres teléfonos celulares y un radio de comunicación de la marca Motorola.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).