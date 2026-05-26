COPARMEX Chihuahua refrenda su vocación apartidista y su colaboración institucional con el Gobierno del Estado

COPARMEX Chihuahua precisa que su decisión de no participar en una movilización de carácter político no implica distanciamiento alguno respecto al Gobierno del Estado, ni representa un juicio anticipado sobre hechos que actualmente son materia de investigación.

Como organismo empresarial apartidista, COPARMEX Chihuahua mantiene una posición firme y congruente con sus principios: defender el Estado de Derecho, la legalidad, el debido proceso, la certeza jurídica, la libertad de expresión y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Asimismo, expresamos nuestro respeto a toda manifestación ciudadana realizada de manera pacífica, responsable y en apego a los derechos de terceros. La participación ciudadana, la libertad de expresión y el diálogo democrático son pilares indispensables para una sociedad abierta, plural y comprometida con sus instituciones.