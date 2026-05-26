Supervisa Marco Bonilla avance del puente de carretera Aldama; obra ya supera el 70%

El paso superior fortalecerá la movilidad y conectividad de Chihuahua Capital

El alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido de supervisión por la obra del paso superior ubicado en la intersección de la carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, donde constató que el proyecto registra ya un avance del 72 por ciento.

Durante la visita, acompañado por el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, e ingenieros responsables de la construcción, se informó que actualmente se trabaja en la losa superior, rampas de acceso y descenso, banquetas, así como en labores de pavimentación y afinado de terracerías.

Marco Bonilla destacó que este tipo de obras buscan mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado para miles de familias que diariamente circulan por este sector de la ciudad.

Asimismo, señaló que el nuevo paso superior permitirá fortalecer la conectividad de Chihuahua Capital y ofrecer una mejor imagen urbana para quienes ingresan a la ciudad.

La obra también generará beneficios en ahorro de combustible y mayor seguridad vial para automovilistas y usuarios de la zona.

El alcalde reiteró que la supervisión constante permite asegurar que las obras se desarrollen con calidad y en los tiempos establecidos para beneficio de las y los chihuahuenses.