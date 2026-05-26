Fiscalía CDMX aclara información sobre supuesta imputación en contra de la gobernadora del Estado de Chihuahua

Con relación a las notas periodísticas difundidas este día sobre una supuesta imputación en contra de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México aclara que dicha información es falsa.

Derivado de una denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales llevó a cabo las diligencias correspondientes y agotó las líneas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Como resultado de dicha investigación, esta Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de esta institución.

Dicha determinación ministerial fue posteriormente validada por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada a la parte denunciante conforme a derecho.

La audiencia cuya celebración fue notificada a María Eugenia Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde exclusivamente a la impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por esta Fiscalía, en términos del artículo

258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es importante precisar que la notificación de dicha audiencia deriva de una orden judicial relacionada con el trámite de esa impugnación y no constituye una imputación, judicialización o determinación de responsabilidad penal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera de manera categórica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado.

Por el contrario, la determinación ministerial emitida en este asunto establece que no existe un delito que perseguir por parte de esta Fiscalía