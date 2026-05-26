Entrega SSPE galardones de excelencia a 61 empresas de seguridad privada

Como parte de las acciones permanentes para regular, profesionalizar y dignificar los servicios de seguridad en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo la entrega de galardones a la excelencia a empresas de seguridad privada que acreditaron satisfactoriamente los estrictos protocolos y estándares de ley.

El evento, desarrollado durante la tarde de este lunes 25 de mayo en la ciudad de Chihuahua, fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, quien estuvo acompañado por los integrantes de su gabinete, entre ellos la Subsecretaria de Administración, Susana Bazaldúa; el Subsecretario de de Centinela, Adrián Lui; el Subsecretario de Movilidad, César Komaba; el Director General de Logística, Joel Estrada, y el Director del C7 i4, Jorge Muro, entre otros directivos y subsecretarios.

Durante la sesión, el titular de la SSPE extendió un mensaje a los representantes de las empresas condecoradas, en donde reconoció su valía, disciplina y esfuerzo diario para abonar a la seguridad de Chihuahua, destacando además que su labor es un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las familias en la entidad.

Cabe señalar que través de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial, Industrial y Minera, la SSPE gestiona y mantiene una inspección y regulación constante sobre estas empresas privadas. Dichos procesos aseguran una revisión exhaustiva de los elementos operativos, sus capacitaciones técnicas y las acreditaciones necesarias para garantizar un servicio profesional, confiable y plenamente alineado a la legalidad en beneficio de la ciudadanía.

Durante la ceremonia, que contó en el presidium con Paola Cazares, titular del Cluster Minero, así como Jorge Treviño, Presidente de COPARMEX, se realizó la entrega formal de los reconocimientos y galardones a las diversas empresas de seguridad privada que operan en la región , reconociéndolas formalmente como entidades responsables que coadyuvan con la autoridad en la preservación del orden.

Con estas acciones, la administración de Gilberto Loya reafirma su compromiso de mantener una supervisión y guía estricta sobre los prestadores de servicios de seguridad privada, asegurando que cada organismo que opera en Chihuahua esté debidamente certificado y unificado bajo la misma estrategia de tranquilidad y paz social.