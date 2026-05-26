Balean a hombre y lo trasladan a hospital

Un hombre fue lesionado con arma de fuego en las calles 66 y Ochoa. La víctima fue abordada en un vehículo particular y trasladada al hospital Palmira para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables viajaban en un Nissan March color gris con cinco sujetos a bordo. En la escena fueron localizados 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Autoridades de las distintas corporaciones implementaron un fuerte operativo de búsqueda, mientras personal de Fiscalía recaba información y evidencia en el lugar.