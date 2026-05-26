Cita FGR por segunda ocasión a Maru Campos, ahora por caso Corral

La gobernadora de Maru Campos informó que fue citada nuevamente por la Fiscalía General de la República para comparecer en la Ciudad de México, ahora por una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral relacionada con el intento de ejecución de una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado y desvío de recursos.

Campos señaló que la nueva audiencia ocurre en medio de otros procesos y señalamientos en su contra, incluyendo acusaciones derivadas del desmantelamiento de un supuesto narcolaboratorio y una solicitud de juicio político.

La mandataria estatal aseguró que acudirá a todas las instancias legales y rechazó las acusaciones, al considerar que existe una persecución política en su contra. Además, afirmó que su administración continuará trabajando pese a los procedimientos legales abiertos.