Trump dice que EU está “muy cerca” de lograr sus objetivos en ataques contra Irán

Washington. Donald Trump dijo el viernes que contempla “reducir gradualmente” las operaciones militares contra Irán, justo después de haber descartado un alto el fuego.

Esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos se abre en una declaración pública a reducir las tensiones luego de tres semanas de guerra en Oriente Medio que han alterado la economía mundial.

“Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní”, escribió el viernes por la noche Trump en su red Truth Social.

Entre los objetivos Trump citó la degradación total de la capacidad de misiles iraní, sus lanzadores y todo lo relacionado con ellos; la destrucción de su base industrial de defensa; la eliminación de su armada y fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo; asimismo, impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear “y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, si se produjera”.

El magnate también prometió protección a sus aliados en Medio Oriente, incluyendo a Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros.

Una declaración que coincide con noticias publicadas por varios medios estadunidenses sobre un próximo despliegue de fuerzas militares adicionales en la región.

Y unas horas antes, el presidente estadunidense había descartado cualquier alto el fuego.

“No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

También reiteró que el estrecho de Ormuz debería ser “vigilado y controlado, si fuera necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!”.

“Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz” añadió Trump, “pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos”.