Hombre herido de bala llega por sus propios medios al Hospital General

Un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego ingresó durante la noche al Hospital General, luego de ser trasladado en un vehículo particular por su pareja sentimental para recibir atención médica de urgencia.

De acuerdo con los primeros reportes, tras su ingreso al nosocomio, el personal médico activó los protocolos correspondientes y notificó a las autoridades sobre el caso. Elementos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para recabar información e iniciar las investigaciones.

Las primeras indagatorias señalan que el ataque armado ocurrió en el cruce de la calle Privada Diana Laura y Secretaría de la Marina, en la colonia Secretaría de la Marina, al sur de la ciudad. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud de la víctima.