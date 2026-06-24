Conductor queda atrapado tras volcadura en Silvestre Terrazas

Un aparatoso accidente se registró sobre la avenida Silvestre Terrazas y calle 120, luego de que el conductor de un Ford Focus color guinda que circulaba de oeste a este perdiera el control de la unidad antes de llegar a dicho cruce. El vehículo salió del camino e impactó contra una pared de cerro, la cual sirvió como rampa y provocó que terminara volcado sobre su toldo en la parte alta del terreno.

Tras el fuerte impacto, el conductor quedó atrapado dentro del automóvil y sufrió lesiones de consideración. Al lugar acudieron elementos de Rescate Urbano de Cruz Roja y personal del Cuerpo de Bomberos para auxiliar al lesionado y realizar las maniobras necesarias para su extracción.

Debido a que la víctima se encontraba prensada, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico conocido como “Las Quijadas de la Vida” para liberarla. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención médica y lo trasladaron a un hospital, mientras agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente.