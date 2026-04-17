Trump dice cuándo podrían celebrarse las próximas conversaciones con Irán

presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán podrían retomarse este mismo fin de semana, recoge Reuters.

Desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que ambas partes estarían cerca de alcanzar un acuerdo, sugiriendo incluso que podría viajar a Islamabad si se concreta la firma. Más tarde, durante un acto en Las Vegas, insistió en que la guerra terminará “muy pronto”.

Trump también mencionó que, aunque existe la opción de extender el alto el fuego vigente, esto podría no ser necesario si Teherán decide avanzar hacia un acuerdo.

En paralelo, el presidente instó al grupo Hezbolá a cesar sus ataques hacia Israel durante la tregua de 10 días, a la vez que el Líbano ha denunciado numerosas violaciones del alto el fuego por parte de Tel Aviv.