Trump califica de “agitador” al hombre asesinado a tiros por agentes del ICE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado acerca de un video difundido recientemente en el que aparece un hombre parecido a Alex Pretti, que fue abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), protagonizando un altercado con agentes migratorios días antes de su muerte.

BREAKING – New video obtained by the BBC shows Alex Petti armed, spitting on federal agents, and kicking out a taillight one week before the CBP incident that claimed his life.pic.twitter.com/jJT6anaL5i — Right Angle News Network (@Rightanglenews) January 28, 2026

“El agitador y, quizás, insurgente, Alex Pretti, ha perdido mucho valor tras el video recién publicado donde grita y escupe en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado”, escribió este jueves en su cuenta en Truth Social.

Asimismo, el mandatario del país norteamericano añadió que, tras esto, el individuo que se ve en las imágenes pateó “alocadamente” un vehículo gubernamental nuevo y muy caro con tanta fuerza y violencia que la luz trasera “se rompió en pedazos”.

“Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desquiciado y fuera de control”, continuó. “El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, ¡nada fácil en esas circunstancias! ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, concluyó.

Las declaraciones de Trump sobre el fallecido se dan en medio de la más reciente caída en los índices de aprobación del ICE y de su política migratoria por parte del pueblo estadounidense, hecho que ha obligado a la Administración Trump a realizar cambios puntuales y radicales en la estructura de esa agencia.

Miles de residentes de Mineápolis, la ciudad más poblada de Minesota, secundaron una huelga general para exigir que los agentes de inmigración cesen la violencia contra los manifestantes y abandonen el estado.

La polémica en torno a la actuación del ICE se intensificó a partir del 7 de enero, cuando un agente asesinó a la estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, durante un operativo en Mineápolis. Desde entonces se profundizaron las manifestaciones en la ciudad, que derivaron en la muerte a tiros de otro ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, durante una redada para localizar a un inmigrante indocumentado.