Trump amenaza a España, le tilda de “socio terrible” y amaga con romper relaciones comerciales

Madrid. Ruptura total entre Estados Unidos y España. El presidente, Donald Trump, arremetió contra el país ibérico, al que tildó de “socio terrible” por negarle el uso de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera, en la provincia de Cádiz, para la intervención bélica en Medio Oriente si no se cumple la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales.

Esta decisión, adoptada por el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y refrendada por el Consejo de Ministros, desató la ira del mandatario estadunidense, que además amenazó con cortar las relaciones comerciales.

En una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, Trump señaló literal: “algunos países han sido muy buenos, estupendos. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, es fantástico. Pero algunos países europeos, como España, han sido terribles. De hecho, le dije a Scott (Bessent, secretario del Tesoro) que cortara todos los tratos con España.

Todo empezó cuando pedí que cada país europeo llegara al 5 por ciento, que es lo que deberían estar haciendo. Alemania fue entusiasta, todos lo fueron. España no lo hizo. Y ahora España dice que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo. Pero no tenemos que hacerlo. Fueron poco amistosos. Les dije que no queremos nada en España. No hay absolutamente nada que necesitemos. Tienen gran gente, pero no tienen gran liderazgo.

Como saben, fueron el único país de la OTAN que no quiso comprometerse al 5 por ciento. No creo que quisieran comprometerse a nada. Querían quedarse en el 2 por ciento y ni siquiera pagan el dos. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos ninguno”.

Más tarde, tras referirse al asunto de los aranceles, Trump se refirió de nuevo a España y otra vez para denostar al gobierno: “tenemos que cuidar de las naciones que han sido buenas y justas con nosotros, y vamos a cuidar de las demás naciones, pero tenemos el derecho. Por ejemplo, hablamos de España. Podría detener el comercio mañana u hoy. Mejor aún, detener todo lo relacionado con España. Todos los negocios relacionados con España tienen derecho a detenerse. Un embargo. Podría hacer lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España”.

El gobierno español emitió un comunicado, a la espera de una declaración institucional que hará este miércoles, en el que defendió su decisión, al asegurar que “España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo. También es una potencia exportadora de la Unión Europea (UE), y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa. Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EU”.

Además advirtieron a Trump desde el gobierno español que el “país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro.

En todo caso, la voluntad del gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional. Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”.

La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, líder de la coalición Sumar, también respondió a las amenazas, al señalar que “España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor. Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el derecho internacional”.

Desde Bruselas, el vocero de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gil, advirtió a Washington que “la Comisión siempre garantizara la plena protección de los intereses de la Unión Europea. Esperamos que EU cumpla sus compromisos en virtud de nuestra Declaración Conjunta”.