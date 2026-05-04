Pumas informó que boletos para el partido de vuelta contra el América están agotados

Ciudad de México. Mientras se discute una posible alineación indebida del América y la Comisión Disciplinaria resuelve el procedimiento abierto, Pumas informó que los boletos para el partido de vuelta de cuartos de final, a disputarse el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, están agotados.

“Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria. Vamos juntos por el pase a la semifinal”, publicó la cuenta oficial del cuadro auriazul.

Las entradas salieron a la venta con precios que oscilaron de 270 a 930 pesos, según la categoría y zona del estadio. Durante la fase regular, los felinos derrotaron a las Águilas 1-0 con un gol del paraguayo, Robert Morales.

Para avanzar a las semifinales de la Liga, Pumas requiere solo empate por su posición en la tabla, donde terminó como líder. El América está obligado a ganar por cualquier marcador.