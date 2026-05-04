Aseguran mil 278 kilos de marihuana ocultos en cajas de huevo en CDMX

Ciudad de México. En la Ciudad de México, elementos de seguridad federales y locales detuvieron a cuatro personas que transportaban mil 278 kilogramos de mariguana ocultos en cajas de huevo, informó este lunes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La droga fue descubierta en una inspección, con apoyo de binomios caninos, en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. Los agentes detectaron un tractocamión que circulaba sin placas ni engomado, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección de seguridad.

“Durante la revisión, con apoyo de binomios caninos, se localizaron 80 cajas que simulaban transportar huevo, cuyo interior contenía paquetes con marihuana, con un peso total de mil 278 kilos. Por estos hechos, el conductor y tres personas que lo acompañaban fueron detenidos”, señaló el Gabinete.

Las autoridades destacaron que con esta acción se evitó que más de 430 mil dosis llegaran a las calles, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 15 millones de pesos.