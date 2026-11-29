Cuauhtémoc, Chih.– Daños materiales estimados en aproximadamente 50 mil pesos fue el saldo de un choque entre dos camionetas registrado la tarde de este sábado 28 de noviembre a la altura del kilómetro 29+250 de la carretera estatal número 5, en el seccional de Álvaro Obregón (Rubio).

De acuerdo con el reporte de la Subdirección de Seguridad y Vialidad, en el percance participaron una camioneta Ford Ranger modelo 2000 y una Ford Expedition modelo 1999. Según las versiones recabadas en el sitio, el conductor de la Ranger intentó incorporarse a la circulación desde el camellón central, cortándole el paso a la Expedition y provocando la colisión.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron sobre la cinta asfáltica sin que se reportaran personas lesionadas, quedando el incidente pendiente de un convenio entre la aseguradora y el particular para cubrir la reparación de los daños.