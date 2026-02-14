Tres personas son localizadas inconscientes en vivienda de la colonia Los Minerales

Una mujer adulta mayor de 80 años, un hombre de aproximadamente 35 años y una joven mujer fueron localizados inconscientes al interior de un domicilio ubicado en la calle Mineral de Choguilla, en el cruce con Monte Everest, en la colonia Los Minerales.

El hecho generó movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte al número de emergencias que alertaba sobre personas inconscientes, presuntamente a causa de una fuga de gas.

Ante la posibilidad de un incidente por acumulación de gas, los agentes solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos para revisar el inmueble. Tras la inspección correspondiente, las autoridades descartaron la presencia de olor a gas o indicios de fuga en la vivienda.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a las tres personas en el lugar, quienes fueron estabilizadas y valoradas para determinar la causa de su estado de salud. De manera preliminar, se indicó que podrían haber sufrido una posible intoxicación por la ingesta de algún alimento.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del incidente.