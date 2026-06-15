Poncho Herrera Herrera revela el momento exacto en que supo que Anahí era Mía Colucci

Anahí y Alfonso Herrera compartieron anécdotas inéditas sobre sus años en Rebelde y RBD, desde las largas jornadas de grabación hasta el impacto que el fenómeno juvenil tuvo en sus vidas.

El esperado reencuentro entre Anahí y Poncho Herrera finalmente se hizo realidad. Los exintegrantes de RBD coincidieron en Encuentros Sin Frontera, el proyecto con el que el actor debutó como entrevistador, para hablar sobre una etapa que cambió sus vidas y marcó a toda una generación.

Alfonso Herrera revela el momento exacto en que supo que Anahí era Mía Colucci

A lo largo de la platica, Anahí y Poncho Herrera recordaron algunos de los momentos más significativos de Rebelde y del fenómeno internacional que surgió a partir de la telenovela. Entre anécdotas, confesiones y muestras de cariño, dejaron claro que la amistad que crearon durante aquellos años sigue intacta.

Anahí en Rebelde (RRSS)

“Una vez más hacemos muy felices a muchas personas”, expresó la actriz al referirse a la emoción que provoca volver a verlos juntos.

Uno de los recuerdos más entrañables estuvo relacionado con el proceso de selección del elenco de Rebelde. El actor recordó que el personaje de Mía Colucci aún no tenía actriz cuando el resto del elenco ya estaba prácticamente definido. Durante una prueba de improvisación, todos entendieron que Anahí era la indicada.

Ponche Herrera y Anahí en Rebelde (RRSS)

“Cuando íbamos a hacer Rebelde, estaban ya todos los personajes y hacía falta uno y era Mía. Había un salón de ensayos y en este salón de ensayos estaba Pedro Weber Chatanuga y estabas tú. Hicieron un ejercicio de improvisación y yo me acuerdo que todos nos volteamos a ver y dijimos: ‘Ya llegó’. Y creo que nadie lo pudo haber hecho mejor que tú”, expresó Herrera.

Las palabras emocionaron a la cantante, quien aprovechó para destacar la importancia que tuvo Poncho en la construcción de una de las parejas más queridas de la televisión: “Nunca hubiera sido la misma Mía sin mi Miguel”, respondió la actriz.

Así enfrentaban Anahí y Poncho Herrera el agotador ritmo de Rebelde y RBD

Más allá del éxito, Anahí y Poncho Herrera coincidieron en que aquellos años estuvieron marcados por un agotador ritmo de trabajo. Entre las grabaciones de la telenovela y las giras de RBD, el descanso se convirtió en un lujo. Incluso, recordaron que dentro del foro contaban con pequeños espacios para recuperar energía entre una escena y otra.

Anahí y Poncho Herrera (Instagram)

“¿Te acuerdas de los cuartos que teníamos en el foro?”, preguntó Poncho. “Claro”, respondió Anahí. “Porque veníamos de gira, llegábamos al foro y como no había mucho rango para dormir, teníamos unos cuartitos. ¿Te acuerdas de las literas?”, agregó el actor.

La intérprete confirmó que esos momentos eran fundamentales para sobrellevar las intensas jornadas: “Claro. Y ahí, de repente, cuando había dos horas en las que no te tocaba grabar, te metías tantito a dormir, a descansar un poco”, recordó.

RBD (Instagram/christianchavezreal)

El éxito internacional también vino acompañado de desafíos personales y emocionales. Al hablar sobre aquellos años, Poncho reconoció que la experiencia estuvo llena de contrastes: “Vivimos cosas muy, muy locas. Muy dolorosas, por un lado”, comentó. “Vivimos cosas muy felices. Las giras a Brasil, las giras que dimos en Europa”, agregó.

Durante la entrevista, Anahí también habló sobre la relación cercana que mantiene con Dulce María, especialmente ahora que ambas comparten la experiencia de la maternidad.

RBD. (Cortesía)

“Lo recuerdo mucho con Dulce, con quien estoy muy cerca, con quien comparto muchas cosas porque hoy las dos somos mamás y es una mujer hermosa, mucho más hermosa por dentro que por fuera y mira que ahí está difícil, con una familia maravillosa a quien también amo”, expresó.

Finalmente, la cantante habló sobre el lugar que Rebelde y RBD ocupan en su historia personal: “Para mí Rebelde y RBD son de las mejores cosas que me han pasado en esta vida. Yo tengo el mejor recuerdo del mundo, el mejor recuerdo de mi vida porque me regaló cosas maravillosas, me regaló creer en mí”, concluyó.