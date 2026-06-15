Primeros petroleros iraníes cruzan el estrecho de Ormuz tras levantamiento del bloqueo naval de EU

Al menos cinco embarcaciones iraníes atravesaron el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de su bloqueo naval como parte del acuerdo alcanzado con Irán, según reportes difundidos este lunes por medios iraníes, informó Al Jazeera.

De acuerdo con la cadena Press TV, entre las embarcaciones que retomaron el tránsito se encuentran al menos tres petroleros iraníes y dos buques de carga que cruzaron el paso marítimo estratégico, clave para el comercio energético mundial.

Por su parte, la agencia semioficial Fars informó sobre movimientos similares en la zona, incluido el desplazamiento de un petrolero de gran tamaño con rumbo a puertos iraníes.

La reanudación del tráfico ocurre después del anuncio realizado por el presidente estadunidense, Donald Trump, sobre la apertura del estrecho y el levantamiento del bloqueo naval en el marco del entendimiento alcanzado con Teherán.

El estrecho de Ormuz concentra una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y su cierre o interrupción había generado preocupación por posibles efectos sobre el suministro energético internacional y el comercio regional.