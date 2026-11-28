De Ciudad de México a Saltillo y Puebla, tres recintos nacionales destacan en el ranking internacional de Worth a Journey 2026.

El Museo Nacional de Antropología, en Ciudad de México, ocupa el primer lugar; el Museo del Desierto, en Saltillo, se ubica en la posición 78, y el Museo Amparo, en Puebla, en la 82. La selección destaca la diversidad de la oferta museística nacional.

¿Cuáles son los museos mexicanos reconocidos?

El ranking reúne instituciones de 37 países y distintas especialidades. México aparece como el undécimo país con más museos incluidos. El Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, ocupa la posición número 1 el Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila, en el lugar 78, mientras que el Museo Amparo de Puebla, se situó en el número 82.

Aunque sus colecciones son distintas, los tres recintos preservan, investigan y acercan al público diversas expresiones del conocimiento.

1. Museo Nacional de Antropología

Ubicación: Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

Posición mundial: número 1.

Inaugurado en 1964 y diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, el Museo Nacional de Antropología es uno de los principales símbolos culturales de México. Sus 16 salas permanentes reúnen piezas de las civilizaciones mesoamericanas y testimonios de los pueblos originarios del país.

Entre sus piezas y espacios más destacados se encuentran:

La Piedra del Sol , uno de los monumentos más representativos de la cultura mexica.

, uno de los monumentos más representativos de la cultura mexica. La Coatlicue , monumental escultura asociada con la tierra, la fertilidad y la vida.

, monumental escultura asociada con la tierra, la fertilidad y la vida. El Paraguas, la estructura central del patio, acompañada por una cortina de agua.

El museo también resguarda cerca de 6,000 piezas etnográficas relacionadas con los 68 grupos etnolingüísticos de México.

Museo Nacional de Antropología (Museo Nacional de Antropología)

2. Museo del Desierto

Ubicación: Saltillo, Coahuila.

Posición mundial: número 78.

Posición entre museos de ciencia: número 9.

El Museo del Desierto (MUDE), inaugurado en 1999, está dedicado a la historia natural, la biodiversidad y la riqueza paleontológica del norte de México.

Sus exposiciones combinan investigación, educación y recursos interactivos para explicar la evolución de la vida, los ecosistemas desérticos y la relación entre las personas y su entorno.

Entre sus principales atractivos están:

Los dinosaurios de Coahuila , con esqueletos y representaciones de especies como el Tyrannosaurus rex y el Hadrosaurio.

, con esqueletos y representaciones de especies como el Tyrannosaurus rex y el Hadrosaurio. El Quetzalcoatlus , uno de los grandes reptiles voladores del Cretácico.

, uno de los grandes reptiles voladores del Cretácico. Los perritos de la pradera, que pueden observarse en una colonia viva.

El museo cuenta con cuatro pabellones dedicados a los fósiles, el desierto, la evolución, la biodiversidad y los ecosistemas. Su noveno lugar entre los museos de ciencia representa también un reconocimiento a la divulgación científica mexicana.

Sala del Museo del desierto de Saltillo. (Cortesía. )

3. Museo Amparo

Ubicación: Centro Histórico de Puebla, Puebla.

Posición mundial: número 82.

Fundado en 1991, el Museo Amparo conserva, investiga y divulga el arte mexicano. Su colección permanente recorre distintas etapas de la historia del país, desde las culturas prehispánicas hasta el arte virreinal, el México independiente y las expresiones contemporáneas.

Sus principales atractivos incluyen:

El México antiguo , con alrededor de 500 piezas de culturas como la olmeca, maya, teotihuacana, zapoteca y mexica.

, con alrededor de 500 piezas de culturas como la olmeca, maya, teotihuacana, zapoteca y mexica. La colección virreinal y del siglo XIX , integrada por pinturas, esculturas, mobiliario y artes decorativas.

, integrada por pinturas, esculturas, mobiliario y artes decorativas. La terraza panorámica, desde donde se observan las cúpulas y tejados del Centro Histórico de Puebla.

El museo también presenta exposiciones temporales nacionales e internacionales y combina edificios históricos con espacios contemporáneos.