Cada temporada decembrina, el fonograma original mantiene su rotación activa en emisoras de radio, listas de reproducción estacionales y actos escolares en México y el resto del continente.

MÉXICO.- Mi Burrito Sabanero, incluido por la revista Billboard en su listado de las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos, fue escrito en 1972 por el compositor y productor venezolano Hugo César Blanco Manzo e interpretado en su versión más difundida por Ricardo Cuenci, quien tenía ocho años al momento de grabar el tema con la agrupación infantil La Rondallita.

De acuerdo con los registros discográficos del repertorio venezolano y los testimonios documentados por el propio intérprete, la pieza nació vinculada a la región de La Gran Sabana, en el sur de Venezuela, y no en México como suele asumirse por su alta rotación en el país.

A pesar de su alcance continental y de haber sido adaptada a distintos idiomas y géneros musicales, Cuenci reportó que nunca recibió pagos, regalías ni compensación económica por la explotación comercial de la grabación, indicó Infobae.

¿Quién escribió y quién grabó originalmente Mi Burrito Sabanero?

Aunque la interpretación de La Rondallita consolidó el villancico en el repertorio decembrino de América Latina, la trayectoria discográfica de la obra pasó por dos etapas distintas antes de alcanzar difusión masiva:

Etapa discográfica Intérprete / Responsable Rol en la obra Datos clave Composición original (1972) Hugo César Blanco Manzo Compositor y productor Inspirada en La Gran Sabana, actual parque nacional al sur de Venezuela. Primera grabación Simón Narciso Díaz Márquez (Tío Simón) Primer intérprete Registro inicial dentro de la música tradicional venezolana. Versión popularizada La Rondallita (voz: Ricardo Cuenci) Arreglo e interpretación infantil Dirigida por Raúl Cabrera; grabada cuando Cuenci tenía ocho años.

Situación económica y ausencia de regalías del intérprete

Tras el éxito sostenido de la grabación dirigida por Raúl Cabrera, el nombre de Ricardo Cuenci permaneció desvinculado de los beneficios financieros generados por la canción.

El cantante declaró que no percibió retribuciones económicas derivadas de las reproducciones ni de las ventas del tema, situación que llevó a un conductor de televisión a abrir una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para apoyarlo ante sus dificultades económicas.

¿Qué versiones y adaptaciones existen de Mi Burrito Sabanero?

La estructura rítmica y melódica del tema permitió su circulación fuera del formato infantil original y su incorporación en mercados internacionales bajo distintas producciones:

Adaptación al inglés: Circuló bajo el título My Little Donkey, trasladando la letra original al mercado angloparlante.

Circuló bajo el título My Little Donkey, trasladando la letra original al mercado angloparlante. Géneros urbanos y tropicales: El tema cuenta con grabaciones en bachata y reggaetón que modifican la base rítmica manteniendo el estribillo original.

El tema cuenta con grabaciones en bachata y reggaetón que modifican la base rítmica manteniendo el estribillo original. Reconocimiento en listados especializados: La publicación estadounidense Billboard incorporó la pieza dentro de su selección histórica de las 100 mejores canciones navideñas.

Disponibilidad en plataformas digitales y vigencia del repertorio

Las grabaciones históricas de La Rondallita y Simón Díaz, junto con las adaptaciones contemporáneas en otros idiomas y géneros, permanecen disponibles en los catálogos de transmisión digital (streaming) y fonotecas musicales de América Latina.

Cada temporada decembrina, el fonograma original mantiene su rotación activa en emisoras de radio, listas de reproducción estacionales y actos escolares en México y el resto del continente.