Cartel electoral gigante del presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, que cubre la entrada de una estación de metro en Madrid, el 28 de noviembre de 2026.

Madrid.- Se acabaron los mítines, los debates, los actos de partido y los mensajes que han inundado las redes sociales en las últimas semanas. Este domingo están convocados a las urnas 38 millones 616 mil 949 ciudadanos españoles, que serán los responsables de elegir a los 350 diputados y 209 senadores que integrarán las Cortes Generales de la próxima legislatura y de las que emanará el futuro gobierno. El actual presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, se juega su segunda reelección después de haber estado ocho años en el cargo. El aspirante de la derecha, Alberto Nuñez Feijóo, parte como favorito para la mayoría de los sondeos, pero esas mismas encuestas también advierten de una férrea y ajustada batalla por la victoria.

El sistema político español es una monarquía parlamentaria, lo que supone que en las elecciones generales se elige a los diputados y senadores de las Cortes. El gobierno será el que elijan, por mayoría, esos parlamentarios. En los 40 años de la historia reciente, con la reinstauración de la democracia tras la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975), los gobiernos elegidos por las sucesivas legislaturas se han ido alternado entre los partidos de la derecha y el PSOE. En la mayoría de los casos, con la excepción del actual presidente Sánchez, el mandatario suele pertenecer al partido vencedor de los comicios; así ocurrió con Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982), Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-2018).

Pedro Sánchez asumió el cargo en una histórica sesión en el Parlamento el 2 de junio del 2018, cuando por primera vez en la historia se removió a un mandatario en una moción de censura, Rajoy, que fue denostado por la mayoría de los diputados ante los numerosos casos de corrupción que afectaban al Partido Popular (PP) y a su gobierno. Y el elegido para sucederlo fue Sánchez, quien a los ocho meses convocó elecciones anticipadas para abril del 2019. El resultado de los comicios, sin una mayoría clara para ninguna fuerza ni corriente ideológica, provocó una nueva convocatoria anticipada de elecciones, que se celebraron en noviembre del 2019 con un resultado similar, pero del que salió el primer gobierno de coalición entre el PSOE y el entonces referente de la izquierda española, Unidas Podemos (UP). Los últimos comicios, que supusieron además la primera reelección de Sánchez, fueron en julio del 2023, en las que el PSOE fue la segunda fuerza en votos y escaños, por detrás del PP, pero gracias a las alianzas con otras fuerzas de izquierda y con los independentistas del País Vasco y Cataluña, Sánchez logró mantenerse en el cargo hasta ahora.

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Disyuntiva para los ciudadanos que van a votar

En los comicios de este domingo la disyuntiva para los ciudadanos es la siguiente: o votan a favor de la continuidad del actual gobierno, que probablemente tendrá que tejer alianzas con las fuerzas independentistas catalanas, vascas y gallegas, o se opta por otorgarle el poder a la otra alianza posible, que sería la integrada entre el PP y la extrema derecha neofranquista de Vox.

Vox es, según todos los sondeos, la formación política que podría inclinar la balanza hacia el bloque conservador, ya que se ha consolidado como la tercera fuerza política del país y si actualmente contaba con 33 diputados y menos de 13 por ciento del porcentaje de los votos totales del país, en estos comicios podría superar los 65 diputados y rozar el 18 por ciento. El llamado “voto del desencanto” y el “malestar”, que hasta ahora habían concentrado los partidos de la izquierda emergente, como Podemos y Sumar, ahora se han ido en gran número hacia la extrema derecha, sobre todo en los barrios obreros, siempre según los sondeos electorales y los resultados electorales de los comicios autonómicos de este año, que se han celebrado en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura. En todas ellas ganó el bloque de la derecha con un notable ascenso de Vox.

Las encuestas también prevén una participación masiva, que podría llegar a ser histórica y superar el 85 por ciento del electorado, lo que según la mayoría de los analistas podría beneficiar al bloque de la izquierda ya que estarían incluidos los llamados “indecisos”, que son algo más del 13 por ciento y que podrían ser determinantes para el resultado final.

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En cualquier caso, todo ya está preparado para las elecciones, en las que habrá 61 mil mesas electorales que estarán protegidas por más de cien mil personas, incluidos policías, agentes de la Guardia Civil y efectivos de las policías autonómicas y municipales. Los primeros datos provisionales comenzarán a difundirse a partir de las nueve de la noche (hora española, dos de la tarde hora de México), una vez cerrados todos los colegios electorales. Es previsible que alrededor de las cuatro y media de la tarde de nuestro país ya se conozca el resultado de la mayoría de las provincias y por tanto el ganador de los comicios.

Votos en el extranjero

Del total del censo electoral, 35 millones 953 mil 542 personas residen en España y dos millones 663 mil 407 lo hacen en el extranjero, incluidos los más de 163 mil descendientes del exilio republicano que accedieron a la nacionalidad española a través de la llamada “ley de nietos” y que una suspensión cautelar de Tribunal Supremo les impidió ejercer su derecho al voto. Argentina concentra el mayor número de electores residentes en el exterior, con unas 524 mil personas, le siguen Francia, con 267 mil 960; Estados Unidos, con 213 mil 683; México, con 192 mil 306; Reino Unido, con 155 mil 954; Brasil, con 135 mil 685, y Venezuela, con 130 mil 985.

En la jornada de reflexión, los principales candidatos dedicaron el día a actividades diversas. Sánchez tuvo una jornada discreta en familia y en Madrid, rodeado de sus más cercanos; Santiago Abascal, de Vox, también se quedó en Madrid junto a su familia; Ada Colau, del Frente Amplio, estuvo en Barcelona, donde reside, también con sus más próximos; y Nuñez Feijóo, del PP, decidió pasar el día en la ciudad autónoma de Ceuta, donde desde julio pasado se vive una crisis migratoria sin precedentes.