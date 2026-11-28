El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra su pole position tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar en Doha, el sábado 28 de noviembre de 2026.

Lusail. El británico George Russell saldrá el domingo desde la pole position del Gran Premio de Qatar, penúltima cita de la temporada de la Fórmula 1, tras haber sido el más rápido en la sesión de clasificación de este sábado. El mexicano Sergio Checo Pérez, de Cadillac, terminó en el lugar 22.

El piloto de Mercedes superó a su compañero de escudería italiano Kimi Antonelli, campeón de la F1, y a su compatriota Lando Norris (McLaren).

“Siempre es increíble pilotar en este circuito, con estas curvas tan rápidas. El coche está respondiendo de manera increíble todo el fin de semana, desde la primera vuelta de los ensayos ya íbamos muy rápido. Hoy tenía buenas sensaciones desde el principio”, declaró el ganador, quien obtuvo su decimotercera pole de su carrera y la sexta de la actual temporada.

Esta triunfo llega para él una semana después de un Gran Premio de Las Vegas en el que decepcionó con un noveno puesto, luego de cometer un error cuando intentaba adelantar a Antonelli.

Mercedes es por ahora la dominadora clara de este fin de semana en Lusail, cerca de Doha, ya que Antonelli fue el más rápido en las tres sesiones de ensayos libres que se disputaron entre viernes y sábado.

El cuarto puesto de la parrilla fue para el australiano Oscar Piastri (McLaren), por delante de Isack Hadjar (Red Bull). El francés quedó al frente de su compañero de escudería, el neerlandés Max Verstappen, que fue sexto.

Verstappen busca el domingo asegurar el subcampeonato de la temporada, algo que parece tener cerca porque llegó a Qatar con 37 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, tercero de la general.

El veterano piloto inglés apenas pudo conseguir el noveno mejor crono en la sesión clasificatoria, mientras que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, firmó el séptimo mejor registro.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), fue decimotercero, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimocuarto y el también brasileño Rafael Câmara (Haas) decimoquinto.