Tres actores de doblaje murieron en enero de 2026, entre ellos Alexis Ortega

Enero de 2026 dejó una profunda tristeza en la industria del doblaje mexicano. Tres de sus voces más queridas murieron en el mismo mes, dejando un vacío en la comunidad artística y en los corazones de quienes crecieron escuchando sus interpretaciones.

Los actores de doblaje mexicano que murieron durante el mes de enero de 2026 son:

Alexis Ortega, voz de Spider-Man y actor en la serie de Luis Miguel murió a los 38 años

El 26 de enero se informó de la muerte de Alexis Ortega actor de doblaje recordado por darle voz a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la causa de muerte de Alexis Ortega.

A sus 38 años, el intérprete dejó un legado en el doblaje mexicano y es que a lo largo de su trayectoria colaboró con los principales estudios de doblaje.

Le dio voz en español latino a Tom Holland, desde Capitán América: Civil War hasta Avengers: Infinity War.

Alexis Ortega (@ortegalexis)

Además de su labor como actor de doblaje, Alexis Ortega incursionó en la actuación para televisión.

Interpretó a Jorge "El Burro" Van Rankin en Luis Miguel: La Serie y a Federico "DJ Freddy" Limantour en La casa de las flores.

Alexis Ortega como Jorge “El Burro” Van Rankin en Luis Miguel: La Serie (Especial)

Gabriel Garzón, voz latina de Topo Gigio a los 57 años

El domingo 25 de enero se dio a conocer la muerte de Gabriel Garzón, conocido actor de doblaje que prestó su voz para interpretar a Topo Gigio.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el actor de doblaje llevaba semanas lidiando con problemas médicos y su salud se había visto severamente afectada.

Incluso se llegó a buscar donadores de sangre para sus tratamientos.

Hasta el momento, se desconoce de qué murió Gabriel Garzón; sin embargo, se sabe que en diciembre de 2025 estuvo un tiempo internado.

En sus casi 40 años de trayectoria activa, el papel más importante y que lo catapultó a la fama internacional fue el doblar a español a Topo Gigio.

Otras producciones en las que dejó su legado son “Una sonrisa con Cepillín” y “El espacio del tío Gamboín”.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y voz de Topo Gigio (@Gabriel Ernesto Garzón / Facebook )

Gloria Rocha, actriz de doblaje que murió a los 94 años de edad

El 14 de enero se informó la muerte de Gloria Rocha, reconocida actriz de doblaje conocida como “La Madrina” y voz de Miss Piggy.

Gloria Rocha estaba a cargo de diferentes proyectos de doblaje al español como Sailor Moon, Dragon Ball y también prestó su voz a Velma, de Scooby-Doo y Olivia Olivo de Popeye.

Además de su trabajo como actriz de doblaje, Gloria Rocha era la encargada de escoger a los actores de doblaje que se quedaban en diferentes proyectos.

Además de trabajar en la dirección, también era la encargada de ajustar los diálogos a las expresiones y movimientos de la boca de los personajes de anime y caricaturas, así como de traducir los guiones originales.