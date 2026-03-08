Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, reveló el nuevo tratamiento desarrollado en el país contra el Alzheimer, el cual ya abrió el debate con respecto al bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre el país latinoamericano.

De acuerdo con Rodríguez, el tratamiento llamado NeuralCIM es un spray nasal cubano desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular (CIM) en Cuba para tratar el Alzheimer.

Un nuevo tratamiento contra el Alzheimer desarrollado en Cuba, ha abierto el debate sobre el bloqueo que mantiene Estados Unidos en el país.

Pues de acuerdo a testimonios de pacientes del Dr. Bill Blanchet en Colorado, Estados Unidos, han mostrado mejoras cognitivas en medio del bloqueo estadounidense.

“El bloqueo contra Cuba impide que 7 millones de estadounidenses reciban los beneficios del NeuralCIM y puedan hacer frente al Alzheimer y la demencia con un tratamiento cubano con una efectividad demostrada.”Bruno Rodríguez, Canciller de Cuba

Según estudios publicados en PubMed de 2023, el NeuralCIM de Cuba estabiliza o ralentiza la progresión del Alzheimer en casos leves a moderados, con un 84% de pacientes mejorando o manteniéndose estables tras 48 semanas.

El NeuralCIM, también conocido como NeuroEPO plus, es un medicamento neuroprotector que se administra como spray nasal con gotas nasales aplicadas 3 veces por semana, y está diseñado para Alzheimer en etapas leve a moderada.

Derivado de la eritropoyetina humana modificada sin actividad hematopoyética, protege neuronas, reduce inflamación cerebral y promueve neuroplasticidad.