Detiene AEI a masculino por incumplimiento de la obligación alimentaria en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Sergio Enrique B. M., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada, en perjuicio de una víctima menor de edad.

La detención con orden de aprehensión, fue en la colonia Alamedas en la ciudad de Chihuahua, y quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos que le requería, para ser llevado a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público de la Unidad de Violencia Familiar, formularán imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)