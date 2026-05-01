Julio Berdegué deja la Secretaría de Agricultura

Julio Berdegué dejará la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, confirmó este viernes el gobierno mexicano.

Por medio de un comunicado se informó que Columba López quedará al frente de la dependencia.

Columba López, nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; Julio Berdegué apoyará en temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas del Gobierno de México.https://t.co/AM8VPPAdPt pic.twitter.com/xERNASXEnI — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 2, 2026

Detalló que el hasta ahora secretario de Agricultura apoyará en temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas del Gobierno de México.

Por su parte, el propio Berdegué Sacristán compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

Felicito a la compañera Columba López, por su nombramiento como secretaria de Agrícultura. Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo”, expuso.

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Querida Presidenta @Claudiashein: Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales. — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

Con información de López-Dóriga Digital