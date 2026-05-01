Sheinbaum afirma desde Palenque que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palenque, Chiapas, donde la mandataria enfatizó su mensaje en defensa de la soberanía de México.

Cabe destacar que sus palabras resaltan en un contexto marcado por las tensiones con Estados Unidos por las acusaciones hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalan por presuntos vínculos con un cártel mexicano.

La presidenta destaca la soberanía de México

La mandataria mexicana acudió a la inauguración del Ecoparque “La Ceiba” donde dedicó algunas palabras a los asistentes, resaltando en su discurso frases que marcan la posición de la administración de la primera mujer presidenta en México:

“Tenemos muy presentes los principios de nuestro movimiento, por eso ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte”.

La presidenta detalló que una de las fortalezas de la ciudadanía en México, es el contexto de toda la historia, misma que “empodera al pueblo”, además de “un gobierno que sirve… eso es lo que nos define”, palabras con las que Sheinbaum culminó su mensaje.

Dos incidentes marcan la tensión son Estados Unidos

En las últimas semanas, la relación respecto a la cooperación y coordinación que mantiene México en materia de seguridad con Estados Unidos ha presentado tensiones que han generado que la presidenta mexicana remarque en cada aparición pública el discurso en defensa de la soberanía del país que encabeza y el rechazo a la intromisión extranjera.