Trasladan a bebé en helicóptero de la SSPE; llega a la capital con problema cardiaco

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, realizó un traslado aeromédico de emergencia de un infante de 10 meses de edad, desde Ciudad Juárez hacia la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de garantizar atención médica especializada.

El secretario Gilberto Loya destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la SSPE con la protección de la vida, especialmente en casos de alta vulnerabilidad, donde la rapidez en la atención médica es determinante.

El menor presentaba síntomas de neumonía, por lo que fue trasladado de manera urgente para su ingreso al Hospital Infantil de Especialidades en la capital del estado, donde recibirá atención médica especializada.

Gilberto Loya subrayó que el uso de recursos aéreos permite reducir tiempos de traslado y brindar una respuesta inmediata en situaciones críticas, particularmente en casos pediátricos que requieren atención prioritaria.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de colaborar de manera interinstitucional para atender emergencias médicas, poniendo a disposición sus capacidades operativas para salvaguardar la salud y la vida de las y los chihuahuenses.