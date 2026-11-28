El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, aseguró que prevalece un ambiente de tranquilidad y estabilidad entre los elementos de la corporación, luego de la entrega del aguinaldo, mientras los agentes se preparan para participar en la próxima promoción de ascensos.

El jefe policiaco explicó que mantiene reuniones periódicas con el personal de los diferentes distritos, incluso mediante encuentros informales durante desayunos, con el propósito de conocer de primera mano sus inquietudes y condiciones laborales. Señaló que actualmente el gimnasio de la Comandancia se encuentra concurrido, debido a que los policías intensifican su preparación física cuando se aproximan los procesos de promoción.

Salas también destacó los ajustes realizados en los operativos de seguridad, particularmente en aquellos que implican utilizar los días de descanso de los agentes. Explicó que ha instruido que estas intervenciones sean dirigidas, precisas y con objetivos claros, a fin de fortalecer la vigilancia en la capital sin generar un desgaste innecesario para los elementos y sus familias.

Finalmente, expresó sentirse orgulloso del trabajo de la corporación y consideró que se avanza favorablemente en el cierre de los indicadores de incidencia delictiva, no solamente en homicidios, sino también en robos. Reconoció que la seguridad representa un reto cotidiano, pero agradeció el respaldo del alcalde suplente René Chavira para continuar fortaleciendo las labores de prevención y vigilancia en Chihuahua.