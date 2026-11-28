Lo que comenzó como una propuesta ciudadana está a unos días de convertirse en una oportunidad para mejorar las colonias de Chihuahua Capital, por ello, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, invita a las familias a ser parte de la consulta del Presupuesto Participativo 2027.

Este 28 y 29 de noviembre, la ciudadanía podrá elegir entre 467 proyectos propuestos por las y los propios habitantes del municipio, entre los que se encuentran iniciativas de infraestructura urbana, espacios deportivos, educación, seguridad y recuperación de espacios públicos.

La jornada representa una oportunidad para que vecinos, familias, niñas, niños y adolescentes se involucren en las decisiones de su comunidad y contribuyan a la atención de sus necesidades.

Por ello, se invita a las familias a dedicar un espacio durante este fin de semana para conocer las propuestas de su distrito, dialogar sobre las necesidades de su colonia y participar en la elección de los proyectos.

La consulta se llevará a cabo de 9:00 am a 7:00 pm, en los 62 centros de votación habilitados, así como a través de la aplicación móvil “Presupuesto Participativo”, modalidad exclusiva para mayores de edad.

El Gobierno Municipal invita a las y los chihuahuenses a ser protagonistas de las decisiones de su ciudad, pues cada voto representa una oportunidad para hacer realidad los proyectos que nacen de la propia ciudadanía.