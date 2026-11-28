Un hombre que permaneció prófugo durante más de 15 años por un homicidio cometido en la comunidad de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, fue detenido en el estado de Aguascalientes, donde autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Se trata de Marín T. C., quien era buscado por su presunta participación en el asesinato de Ubaldo R. P., ocurrido el 11 de mayo de 2011, cuando la víctima fue atacada a balazos en el exterior de un aserradero de dicha comunidad serrana.

Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía de Distrito Zona Sur permitieron establecer su ubicación en Aguascalientes, por lo que solicitaron la colaboración de las autoridades de aquella entidad para concretar su captura, mediante coordinación entre ambas fiscalías.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua trasladaron al detenido para ponerlo a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Mina, quien lo requería para llevarlo a la audiencia en la que el Ministerio Público formulará imputación por los hechos que se le atribuyen.

El caso busca avanzar en el esclarecimiento de un homicidio ocurrido hace más de una década, mediante la localización de quien era considerado prófugo de la justicia.

De acuerdo con las leyes vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.