La acumulación de basura y escombro en terrenos baldíos y viviendas abandonadas preocupa por los riesgos sanitarios y ambientales que representa para la ciudad. Además de deteriorar el entorno urbano, estos espacios pueden convertirse en refugio de fauna nociva y generar focos de infección para las familias que habitan en sus alrededores.

Ante esta problemática, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, exhortó a la población a no utilizar estos predios como basureros clandestinos, especialmente aquellos cercanos a los lechos de arroyos, donde los residuos pueden ocasionar obstrucciones y complicaciones cuando se presentan lluvias.

Para atender estos casos, la ciudadanía puede presentar reportes al 072 o mediante la aplicación Marca el Cambio. Una vez recibida la denuncia, guardianes ecológicos acuden al lugar y notifican al propietario para que realice la limpieza, otorgándole un plazo de diez días para cumplir con esta disposición.

En caso de incumplimiento, se contempla la aplicación de una multa y posteriormente la intervención de la autoridad para limpiar el espacio. La dependencia precisó que Servicios Públicos atiende terrenos sin delimitación, mientras que Desarrollo Urbano y Ecología interviene en predios y viviendas delimitados, por lo que mantener una ciudad limpia también requiere responsabilidad de quienes son propietarios de estos espacios.