Tras ser evacuado, Trump informa detención de presunto tirador en cena de corresponsales de Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos dirigentes estadunidenses fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto tras un incidente de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca este sábado. Hasta el momento no se han reportado heridos.

Loud Bangs and President Trump Evacuated "Stay down!" Loud bangs are heard and President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner. Watch LIVE –> https://t.co/OQnyC97cOI#WHCD #WHCA #NerdProm pic.twitter.com/b36LtCEhnx — CSPAN (@cspan) April 26, 2026

La transmisión del evento se interrumpió de urgencia luego de que se escuchó un fuerte ruido y las autoridades estadunidenses detuvieron a un sospechoso por un presunto tiroteo.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes cuando cientos de invitados se agachaban bajo las mesas. “¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

Algunos de los presentes informaron haber escuchado lo que creyeron que fueron entre cinco y ocho disparos en el salón de banquetes, donde cientos de periodistas, celebridades y líderes nacionales esperaban el discurso de Trump.

Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio mientras se permitía la salida de las personas, pero no su reingreso. La seguridad en el exterior también se reforzó al máximo.

Entre los asistentes se encontraba la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump felicitó al Servicio Secreto tras incidente el incidente y recomendó que el evento continúe aunque esperarán a las indicaciones y dijo que el evento tendrá que repetirse.

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El presidente de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca afirmó que el evento se reprogramará, aunque no proporcionó más detalles.

Poco después de que el personal del hotel sirvió los aperitivos se escucharon los disparos y el Servicio Secreto irrumpió en el salón de banquetes y los cientos de invitados que cenaban se escondieron debajo de las mesas entre gritos, jadeos y llantos. Decenas de periodistas se pusieron al teléfono para transmitir lo que ocurrió.

Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump estaba sentado antes de ser evacuado.

Luego la policía rodeó el hotel y helicópteros sobrevolaron la zona.

Algunos asistentes informaron haber escuchado de cinco a ocho disparos. Miembros de la Guardia Nacional tomaron posición dentro del complejo donde se permitía a la gente salir, pero no volver a entrar. La seguridad afuera también fue extremadamente estricta.

Por lo general, el hotel Hilton, donde ese evento se ha celebrado durante años, permanece abierto a los huéspedes habituales durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, y la seguridad típicamente se centra en el salón de baile y no en el hotel en general, con poco control para las personas que no participan en el evento.

En años anteriores, eso ha creado oportunidades para interrupciones en el vestíbulo y otros espacios públicos, incluidas protestas en las que la seguridad se movió para retirar a invitados que desplegaron pancartas o realizaron protestas.

A diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1920, el magnate – que ataca sin descanso a la prensa, verbalmente y ante los tribunales- siempre había desdeñado la velada en su calidad de presidente, esta fue la primera vez que asistió a esa celebración.

Con información de La Jornada