Tras recorte federal, le quitan 300 mdp a Secretaría de Salud

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza dio a conocer que, tras el recorte presupuestal federal, se le quitaron a Chihuahua 300 millones de pesos en el sector salud lo cual impacta gravemente y entrará el Gobierno Estatal “al quite”.

“Como de 300 millones de pesos en algunos programan implica algo en programas, implica algo de medicamentos, personal y programas, básicamente la fuente de financiamiento sanas, se recorta el presupuesto pero siguen siendo necesidades y estamos viendo con la secretaria de hacienda y la gobernadora el como hacerle y hacerle al quite”, comentó.

El funcionario expreso que ayer se dio un análisis de trabajo con el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo en donde se dio a conocer la afectación y se preparan para dar paso a un plan de reestructura financiera.

Cabe destacar que aun no se ha dado a conocer la cifra exacta del recorte federal, pero impacta a seguridad, salud, desarrollo rural y hacienda, esto al disminuir las participaciones federales.