Analiza FGE esquema de inteligencia en homicidio al interior de palenque clandestino

El encargado de la Fiscal General del Estado (FGE), Francisco Sáenz Soto dio a conocer que siguen las investigaciones para dar con los responsables del homicidio en palenque clandestino, señala que se han dado esquemas de inteligencia del hecho.

“Seguimos trabajando, ya se levanto la investigación y tenemos identificado en donde se dieron los hechos y la mecánica propia de los hechos y estamos trabajando en la identificación de los responsables”, comentó.

Fue el pasado fin de semana que se registro el homicidio de un hombre en lo que era un palenque clandestino y se aseguraron vehículos, por lo cual la FGE sigue analizando el tema y ha dado comenzado con un esquema especial de inteligencia.

“Se trabaja con el esquema de inteligencia de las mecánicas del hecho donde se pierde la vida para poder determinar si existe o no relación con los hechos”, comentó.