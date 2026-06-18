Próxima semana actualizan padrón de viviendas de adobe que están en riesgo por lluvias: PCM

Iván Rivera, coordinador de Protección Civil del Municipio informó que, para la semana entrante, dejarán actualizado el padrón de los domicilios que están en riesgo dado a la antigüedad de los mismos y sus construcciones de adobe.

Cabe mencionar que, entre los involucrados en esta actualización de información de fincas ubicadas, principalmente en la zona Centro, Obrera, Santa Rita y otras aledañas, está presente el INAH y Cultura de Gobierno del Estado, mismos que ellos también hacen su propia actualización.

Cabe recordar que el año pasado, la Coordinación reportó que se tenían en la mira a por lo menos 14 casas antiguas, la mayoría ya deshabitadas.

Vía telefónica, Rivera explicó a Entre Líneas que, en caso de haber daños severos, Protección Civil busca a los propietarios, que es de mencionar que hay algunas tapias, en las que no se han localizado a los dueños. En este proceso, cuando no se da con los dueños de viviendas dictaminadas como “en riesgo”, se da un razonamiento técnico, de evaluar si se derrumba o se mejora.

Por otra parte, mencionó que ayer ocurrió una tragedia en la colonia Santa Rosa, donde una barda colapso y acabó con la vida de un obrero de 49 años. Dijo que PC solo intervino para revisar las medidas de seguridad, pero las sanciones fueron impuestas por parte de Desarrollo Urbano por permiso de uso de suelo.