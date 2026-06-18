Anuncian la FCPyS-UACH y el IEE diplomado en línea sobre Ley de Participación Ciudadana

Los módulos se cursarán en 180 horas, a partir del 10 agosto hasta el 28 de noviembre

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), en colaboración con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), presentaron el “Diplomado en línea de Mecanismos de Participación Política y Social con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua”, a fin de fortalecer y promover la democracia y la vinculación interinstitucional, convocando a personas del sector público, privado, académico y sociedad en general a sumarse a esta iniciativa.

En el marco del 8.° aniversario de la publicación de la Ley de Participación Ciudadana, presentada oficialmente el 23 de junio de 2018, las autoridades universitarias y electorales anunciaron esta iniciativa orientada a la capacitación y actualización de diversos sectores.

En palabras del Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, esta alianza estratégica es un esfuerzo entre la academia y el Instituto Estatal Electoral para despertar el interés de la comunidad en general en la participación ciudadana, por lo que los invitó a acercarse a la institución educativa, así como al IEE, para conocer y ahondar en la oferta educativa, pero sobre todo en sus beneficios.

El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mtro. Mario Alberto Duarte Bustillos señaló que este diplomado se centra en la capacitación de la ciudadanía, recordando que, más allá del voto, se busca incidir de manera efectiva en los ejercicios públicos. En este sentido, dijo que existe evidencia de cómo este tipo de actividades no solo benefician la democracia, sino que impactan de manera directa en la calidad de vida y en la conciencia, logrando decisiones legítimas y políticas efectivas.

Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, indicó que este diplomado es creado a partir de la Ley de Participación Ciudadana del estado de Chihuahua, una ley emblemática para la entidad, pues no todos los estados cuentan con ella. Agregó que dentro de las funciones del IEE no solo está el organizar procesos electorales, sino también fomentar la educación cívica a través de estos programas, necesarios para tener conocimiento de las distintas herramientas y mecanismos con los que la ciudadanía cuenta para cuestionar los procesos de participación ciudadana y responder a sus inquietudes.

El registro está abierto a la comunidad en general, desde jóvenes de 15 años interesados en la participación pública hasta personas adultas. Es gratuito, por lo que las y los interesados deberán ingresar al sitio web oficial del IEE para conocer más acerca del diplomado y registrarse a partir de este 18 de junio de 2026 hasta el 3 de agosto del presente año.

El cupo está limitado a 125 personas y las listas de aceptación se darán a conocer el día 4 de agosto en las páginas oficiales del IEE. Los módulos se cursarán en 180 horas, a partir del 10 agosto hasta el 28 de noviembre, y a final del curso se otorgará una constancia respaldada por el IEE y la UACH.