Seis nuevas Casas de Enlace fortalecen el trabajo comunitario de Lupita Borruel

La regidora Lupita Borruel dio paso a la apertura de seis nuevas Casas de Enlace en las colonias Che Guevara, Los Portales, Saucito, Fraccionamiento San Patricio, Camino Real y Paseos de Chihuahua, ampliando los espacios de atención y acompañamiento para más familias del municipio.



Estos nuevos puntos de contacto surgen gracias a la participación de las y los vecinos, quienes han impulsado la creación de estos espacios como una herramienta para mantener una comunicación más directa con la ciudadanía y facilitar el acceso a los programas, servicios y gestiones disponibles del Gobierno Municipal.



La regidora presidenta de la Comisión de Salud, destacó que detrás de cada Casa de Enlace existe un trabajo constante de las promotoras y promotores voluntarios, quienes desde sus propias colonias realizan una labor fundamental al conocer las necesidades de sus comunidades, identificar casos que requieren atención y canalizar las solicitudes de quienes más lo necesitan.



“Las y los promotores son quienes nos permiten llegar a más familias. Ellos conocen las historias de sus vecinos, saben dónde hace falta apoyo y son ese vínculo que nos ayuda a que las gestiones puedan avanzar y que las personas reciban una atención más cercana y oportuna”, señaló Lupita Borruel.



Desde el inicio de este proyecto en septiembre de 2025, las Casas de Enlace han fortalecido la colaboración entre ciudadanía y gobierno, permitiendo ampliar el alcance de los trabajos que se realizan desde el Ayuntamiento de Chihuahua y acercando las herramientas disponibles a más colonias.



La regidora del PAN agradeció a las familias que han confiado en este proyecto y reconoció especialmente a quienes de manera voluntaria dedican tiempo y esfuerzo para apoyar a sus comunidades.

“Cuando trabajamos unidos logramos llegar más lejos. Gracias a quienes desde sus colonias levantan la voz, acompañan a sus vecinos y ayudan a que más personas puedan encontrar una solución a sus necesidades”, expresó.



Lupita Borruel refrendó su compromiso de continuar recorriendo el municipio de Chihuahua y sumando esfuerzos con la ciudadanía y el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, para seguir fortaleciendo una atención más cercana en cada colonia.