Homicidios de consumidores de cristal se le atribuyen a la “Empresa”; señala FGE

Francisco Sáenz Soto encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que se ha dado un fuerte operativo de inteligencia y detenciones por homicidios de consumidores de cristal, se le atribuye estos hechos a la “Empresa”.

En este sentido el funcionario estatal destacó que se ha dado un trabajo con la Agencia Estatal de Investigaciones (AIE) con la intención de coordinar el tema de inteligencia y una serie de acciones operativas.

“Acciones operativas, retuvimos a personas y armas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguramiento de armas y una serie de intervenciones, por el esquema de muertes de consumidores de cristal”, comentó.

Desde hace unos meses se ha dado un incremento en homicidios de consumidores de cristal por lo cual la FGE ya tiene identificado a la organización de la “empresa” parte del Cártel de Sinaloa.