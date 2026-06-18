Presenta alcalde Marco Bonilla ante el CODER proyecto de la Poniente 5 y detalles de su financiamiento

El alcalde Marco Bonilla presentó ante integrantes del Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua (CODER) los avances, alcances y esquema de financiamiento de la primera etapa de la vialidad Poniente 5 “Luis H. Álvarez”, proyecto estratégico que busca mejorar la movilidad de la ciudad y atender el crecimiento del parque vehicular en la capital.

Durante la exposición, el Alcalde explicó que el proyecto ha sido resultado de varios años de planeación técnica, estudios viales, elaboración de proyectos ejecutivos y negociaciones con propietarios de terrenos para liberar el derecho de vía necesario para su construcción.

Detalló que la vialidad completa tendrá una extensión cercana a los 21 kilómetros, conectando la prolongación Teófilo Borunda con la carretera a Ciudad Juárez, y requerirá una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para su desarrollo total.

Marco Bonilla señaló que los estudios de movilidad realizados permitieron identificar que el tramo prioritario para iniciar la obra es el comprendido entre la avenida La Cantera y la Homero, por lo que se definió desarrollar una primera etapa de 3.27 kilómetros que beneficiará directamente a habitantes de sectores como Bosque Real, Misión del Bosque, Viñedos y Encinillas.

Asimismo, destacó que la liberación de los predios necesarios para esta etapa representó más de tres años de trabajo, logrando concretar donaciones de terrenos por parte de diversos propietarios y acuerdos con otros para hacer posible el proyecto.

El alcalde explicó que la Poniente 5 está diseñada como una vialidad moderna de construcción total en concreto hidráulico, permitirá una mayor durabilidad y capacidad de flujo vehicular.

Añadió que esta nueva conexión contribuirá a disminuir la carga vehicular que actualmente soporta el Periférico de la Juventud, al ofrecer una alternativa eficiente para miles de automovilistas que diariamente se trasladan hacia zonas habitacionales, escolares y universitarias ubicadas al norte y poniente de la ciudad.

De acuerdo con los estudios viales presentados, la primera etapa permitirá retirar más de seis mil vehículos diarios en horas pico del Periférico de la Juventud, mejorando significativamente la movilidad en uno de los corredores más transitados de Chihuahua.

Respecto al financiamiento, Bonilla informó que la inversión requerida para esta primera fase asciende a 386 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportará 150 millones, mientras que el Municipio contempla cubrir el resto mediante un esquema de financiamiento que será sometido a consideración del Congreso del Estado.

Además, destacó que para agilizar la construcción se aprovechará el derecho de vía existente de la Comisión Federal de Electricidad, autorización que fue obtenida tras varios meses de gestiones y que permitirá reducir afectaciones a propiedades particulares.

Finalmente, el Alcalde informó que el Gobierno Municipal ya realizó los estudios y trámites necesarios para la obtención de permisos federales, destinando cerca de 7 millones de pesos para cumplir con los requisitos técnicos y ambientales establecidos por la normatividad vigente, por lo que actualmente se encuentra a la espera de las resoluciones correspondientes para avanzar en el desarrollo de esta importante obra de infraestructura para Chihuahua Capital.