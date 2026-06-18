Licencias por paternidad no son un descanso; el cuidado de los hijas e hijas es un trabajo y debe reconocerse: Alma Portillo

La diputada por Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, impulsó una propuesta para ampliar las licencias de paternidad a 12 semanas y reconocer que las tareas de cuidado constituyen un trabajo indispensable para el funcionamiento de las familias y de la sociedad.

La legisladora señaló que las licencias por maternidad y paternidad no deben entenderse como un periodo de descanso, sino como un espacio para que madres y padres puedan ejercer su responsabilidad como personas cuidadoras durante una etapa fundamental en la vida de sus hijas e hijos.

“Las tareas de cuidado son un trabajo y así debemos reconocerlas. El nacimiento de una niña o un niño implica atención permanente, acompañamiento y corresponsabilidad familiar”, expresó.

Portillo explicó que actualmente la legislación federal concede a los padres únicamente cinco días de permiso por nacimiento, una diferencia considerable frente al tiempo de licencia que tienen las madres, lo que limita la posibilidad de compartir de manera más equitativa las responsabilidades de cuidado desde los primeros días de vida.

Por ello, planteó avanzar hacia un esquema de licencias de 12 semanas que permita una participación más activa de los padres en el cuidado, fortalezca los vínculos familiares y contribuya a distribuir de manera más justa las tareas que históricamente han recaído principalmente en las mujeres.

La diputada sostuvo que reconocer el valor social y económico del cuidado es una condición necesaria para construir políticas públicas más igualitarias y para garantizar que niñas y niños reciban la atención y acompañamiento que merecen en sus primeros meses de vida.

“Si queremos familias más fuertes y una sociedad más justa, debemos asumir que cuidar también es trabajar y que esa responsabilidad debe compartirse”, concluyó.