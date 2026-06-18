Apunta bien cierre de año, con infraestructura en el estado: Maru Campos

La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván dio a conocer que el ultimo año de su gobierno viene bien, con mucha infraestructura cerrando de buena manera su administración.

“Apunta muy bien, en infraestructura que viene para Delicias y para el estado”, comentó Campos.

Tras dar paso a la inauguración de una pista de atletismo en la región de Delicias, la mandataria señaló que se espera una gran inversión tras los anuncios de obra que dio en su 4to informe de gobierno realizado el pasado mes de marzo.

Cabe destacar que se tendrá una inversión en infraestructura para el territorio estatal, cumpliendo con la promesa de mejor desarrollo y el incremento económico.